Открытие выставки «Гравюра» в ЦГБ им. Л. Толстого

13 сентября 2017     69
Открытие выставки "Гравюра" в ЦГБ им. Л. Толстого

14 сентября в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого (Ленина, 51) откроется выставка «Гравюра».

В экспозиции представлено 16 листов, выполненных севастопольскими художниками, педагогами Севастопольской художественной школы Еленой Соповой, Юлией Константиновой, Зинаидой Гурьевой и Еленой Смолийв в техниках линогравюра, монохромная и цветная гравюра на картоне.

Несмотря на широкий творческий диапазон и индивидуальность каждого из авторов, их объединяет общий интерес к гравюре.
Все они увлечены искусством и жизнью во всей ее полноте. Потому экспозиция привлекает зрителя разнообразием сюжетов и тем: натюрморт и пейзаж, бытовые сценки и изобразительные притчи.

Печатная графика обладает удивительной особенностью – ее язык универсален, голос звучен. А камерный формат, располагает к чтению образов. Здесь можно отдохнуть от суеты и насладиться гармонией.

Выставку сопровождает информационно-образовательный блок: тематические показы из мультимедийной коллекции международного проекта Государственного Русского музея, подборка иллюстрированных книжных изданий помогут посетителям познакомиться с техникой и видами гравюры, открыть секреты ее популярности и красоты.

Выставка проходит на проектной платформе АЗЪБУКАРТ – искусство книги и коммуникации.

Вход свободный
Контактный телефон для регистрации на экскурсию +7 978 023 81 29

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