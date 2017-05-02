Открытие выставки детского рисунка «Я рисую Победу» на Сапун-горе

5 мая в 16.00 в административном здании на Мемориальном комплексе «Сапун-гора» состоится открытие выставки детского рисунка «Я рисую Победу» и награждение победителей конкурса дипломами и памятными подарками.

С 17 апреля по 3 мая 2017 г. Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя провел конкурс детского рисунка «Я рисую Победу», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 73-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских войск. Цель конкурса – повышение интереса детей разного возраста к истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., сохранение памяти о её героических событиях, формирование уважительного отношения к ветеранам и воспитание чувства гордости за свою страну.

3 мая были подведены итоги конкурса. В конкурсе приняли участие 317 человек, было предоставлено 322 работы. Юные живописцы выступили в нескольких возрастных категориях. Свои рисунки, выполненные в технике графика и живопись, прислали учащиеся общеобразовательных учебных заведений, дома-интернета, учреждений начального профессионального и технического образования г. Севастополя.

Оценивало работы компетентное жюри: А.Н. Бурцев, директор Севастопольской художественной школы, О.А. Бондарь, заведующий отделом декоративно-прикладного и изобразительного искусства Дворца детского и юношеского творчества, И.Ю. Агишева, заведующий сектором «История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, Т.П. Сайгушкина, научный сотрудник Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого. Возглавили работу жюри директор Музея Н.И. Мусиенко и его заместитель по научно-музейной и образовательной деятельности А.А. Железнов.

Выставка будет экспонироваться с 5 мая по 5 июня 2017 г.

Фото с сайта cathedral.ru