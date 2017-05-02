Открытие выставки «Мобилография» в центре творческий индустрий «РАМА»

5 мая Центр творческих индустрий «РАМА» представит жителям Севастополя свою первую выставку в социальной галере «Ангар» (Репина, 21).

Зрителям будет представлено 20 фоторабот из серии «Мобилография». Жанр мобилография зародился в начале двадцать первого века вместе с распространением цифровых устройств со встроенными фотокамерами. Главная особенность жанра – выведение на первый план функций фотокамеры в тех приборах, где она изначально была заявлена в качестве дополнительной функции. Можно с уверенностью утверждать, что серия «Мобилография» — это самая первая мобильная фотография из начала 2000-х.

На открытии в Центре творческих индустрий РАМА выставку представит сам основатель этого движения — российский художник Дмитрий Резван. Он и расскажет о том, как начиналось движение фотографов, снимающих свои работы на камеру мобильного телефона.

Начало в 18:00, вход свободный