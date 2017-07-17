Открытие выставки «Мое любимое море» Алисы Егорочкиной

18 июля 2017 г. в 15:00 в Кинопавильоне Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоится открытие выставки «Мое любимое море» юного севастопольского дарования Алисы Егорочкиной.

На выставке представлено 70 работ Алисы, выполненных в технике масляной живописи и акварели. Формат картин от миниатюр 6,5 х 9,5 см до холстов 80 х 110 см, написанных с 2012 г. по 2017 г.

Егорочкина Алиса родилась 14 августа 2008 года в г. Белгороде.

Впервые взяла в руки кисть в 2,5 года, а с 3,5 лет начала писать картины масляными красками под впечатлением от поездок в г. Севастополь. Ее первая картина так и называется «Салют в Севастополе».

В июле 2012 года осуществилась мечта Алисы – семья переехала на постоянное место жительства в г. Севастополь, где малышка активно продолжила заниматься живописью. В мае 2013 г. в Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара состоялась первая выставка работ, что стало подлинным открытием художницы.

В городе-герое прошли уже пять персональных выставок Алисы. Работы юной художницы были представлены в Государственной Думе ФС РФ, в художественном музее им. М.П. Крошицкого и других. Профессиональные художники оценили работы юной художницы на высоком уровне. Творчество маленького севастопольского вундеркинда снискало любовь у жителей более 40 стран мира. Картины Алисы находятся у ценителей ее творчества в Севастополе, Москве, Воронеже, Иерусалиме (Израиль).

Талант Алисы многогранен и это не удивительно – девочка выросла в творческой среде, и является представителем четвертого поколения людей занимающихся творчеством. Прадедушка был прекрасным самодеятельным художником, прабабушка великолепно рисовала левой и правой рукой и занималась скульптурой, дедушка, член союза архитекторов СССР и России, занимался масляной живописью в области портрета и натюрморта, бабушка прекрасно лепила из глины жанровые скульптуры, мама Алисы посещала художественную школу и прекрасно выполняла графические работы.

Помимо живописи Алиса осваивает игру на флейте, любит играть в шахматы и шашки, настольные развивающие игры, разгадывать кроссворды, увлекается лепкой и изготавливает макеты различных сооружений из картона.

Восьмилетняя Алиса не может ходить в результате приобретённого паралитического сколиоза после плановой комплексной прививки. Творчество стало одним из методов реабилитации на пути к выздоровлению.

В настоящее время в творческом багаже Алисы 174 работы, выполненных в технике масляной живописи и акварели, из них 87 посвящено морской тематике.

Выставка работ Алисы Егорочкиной в Кинопавильоне Музея продлится до 3 сентября 2017 г.

Информация по телефону: 8 988 509 75 30