Открытие выставки , посвященной 200-летию И.К.Айвазовского. в музее Крошицкого

4 августа в 16:00 в Севастопольском художественном музее им М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) состоится открытие выставки «И нам завещанное море…», посвященной 200-летию И.К.Айвазовского.

29 июля исполнилось 200 лет со дня рождения всемирно известного русского мариниста Ивана Константиновича Айвазовского (1817 – 1900). В эти дни, особенно находясь в Севастополе, невозможно не вспомнить творчество маэстро. Выставка «И нам завещанное море…» из фондов Художественного музея — искренний поклон великому мастеру. В экспозиции помимо произведений самого автора представлено более 30 полотен русских пейзажистов XIX – начала XX века, на кого, несомненно, повлияло его творчество.

Иван Константинович Айвазовский — академик пяти европейских академий (почётный член Императорской академии художеств; член Римской, Флорентийской, Штутгартской и Амстердамской академий художеств), был уроженцем Феодосии и большую часть жизни прожил в Крыму. По окончании с золотой медалью петербургской Академии художеств он был приписан к Черноморскому флоту, поэтому часто бывал в Севастополе, принимал участие в десантных операциях, дружил с великими адмиралами – М.П.Лазаревым, В.А.Корниловым, П.С.Нахимовым, В.И.Истоминым, а после пенсионерской поездки в Италию в 1844 году был назначен живописцем Главного морского штаба, по заказу которого впоследствии создал серии батальных полотен, прославляющих героизм русских моряков. Его гостеприимный дом, привлекавший многих деятелей культуры и науки, был своеобразным «художественным центром» полуострова. Вероятно, поэтому в Крыму в частных собраниях оказалось значительное количество произведений мастера, которые после национализации 1920-х годов были переданы в крымские музеи.

На выставке нет работ, рассказывающих о «Севастопольской страде», однако экспонируются семь живописных и два графических произведения пейзажиста, отражающие разные этапы творческой биографии художника. В них можно увидеть не только «сильные страсти» — сцену кораблекрушения, любимые зрителями «лунные дорожки» на водной глади, но и тихие вечера, будничную жизнь на море («Море, освещенное восходящей луной». 1852; «Лунная ночь. (Разбитый корабль)». 1871; «Закат солнца на море». 1887). Несколько раз Айвазовский совершал путешествия в Стамбул (Константинополь) — город, где своеобразно соединились черты восточной и западной культур. Первый раз маэстро побывал в нем в 1845 году: художник участвовал в Средиземноморской географической экспедиции к берегам Турции и Малой Азии под руководством известного русского географа и мореплавателя Ф.П.Литке. По окончании экспедиции он написал большое количество работ, в том числе и «Константинополь при луне». В 1856 году после завершения Крымской войны по пути из Франции Айвазовский вновь посетил «сказочный город», а в 1864 году по памяти была написана картина «Вид Босфора». Айвазовский мастерски выписал изящные силуэты минаретов и дворцов, выделяющихся на фоне золотистого неба, величественного восточного города, и все-таки, не смог отказаться от эффектности «закатного» освещения.

В 1861 году И.К.Айвазовский, получив царский заказ на создание картин с южнобережными мотивами для украшения дворцов, построенных в Ливадии, написал небольшой пейзаж «Крымский вид», который находился одном из кабинетов императора вплоть до революции. Художник изобразил Ялту в вечерний предзакатный час, в тот момент, когда яркий розовый цвет, звучащий в полную силу в горах дальнего плана, затихает в нижней части картины, и быстро меняющееся вечернее освещение преображает знакомую местность. Айвазовский — блистательный живописец, вместе с тем он очень много и «цепко» рисовал с натуры. Виртуозное мастерство рисовальщика подтверждают две графические работы мастера из севастопольского собрания.

Оценивая всю значимость творческого наследия И.К.Айвазовского и его последователей, поражаешься верности высеченного на надгробии маэстро афоризма на древнеармянском языке: «Родился смертным, оставил по себе бессмертную память»

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