Открытие выставки «Учителя и ученики» в музее Крошицкого

30 июня в 16:00 Севастопольский художественный музей им. Крошицкого ( пр. Нахимова,9) приглашает на открытие выставки произведений академиков и художников-стажёров творческих мастерских Российской академии художеств «Учителя и ученики»

Творческие мастерские Российской академии художеств – уникальное, не имеющее аналогов, явление в художественном образовании. Современные мастерские имеют более чем полувековую историю – это особая страница в становлении отечественного искусства, ценность российской и мировой культуры.

Каждая из мастерских имеет свою историю, традиции и неповторимое лицо, ведь руководителем мастерской становится тот, кто счастливо обладает сочетанием талантов творца и педагога.

В данной экспозиции представлены произведения станковой живописи, монументальной живописи, скульптуры и графики академиков российской академии художеств, художников – стажёров академических творческих мастерских и выпускников московских творческих мастерских

Дата проведения: 30.06.2017 – 30.07.2017

тел.: (8692) 54-31-25, +7(978) 061 66 08