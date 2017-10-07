Открытие выставки «Часы и гобелены» в музее Крошицкого

16 октября в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого (Нахимова, 9) состоится открытие выставки «Часы и гобелены» из фондов музея.
Представленные на выставке часы и гобелены из собрания музея, созданные во Франции, России, Германии, США, были украшением парадных интерьеров дворцов и особняков русского дворянства XVIII – ХХ веков. Часы каминные, консольные, кабинетные, настенные, карманные, нагрудные в корпусах из золоченой бронзы, мрамора и фарфора, дерева и металла являются воплощением мастерства и таланта художника декоративно-прикладного искусства и ценными экспонатами коллекции нашего музея.
Открытие в 16:00.