Открытие персональной выставки Надежды Терёхиной в арт-отеле «Украина»

21 июля в 17:00 Арт-отель «Украина» (ул. Гоголя-2) и Академия абстракционизма Севастополя приглашает севастопольцев на открытие персональной выставки Надежды Терехеной.

Работы Надежды представляют собой результат взаимодействия мастерского владения фотокамерой и личного восприятия окружающего мира. Фотографии созданы с помощью применения сложного фотоприёма ― мультиэкспозиции — сложения кадров, при котором кадр экспонируется несколько раз.

Таким образом, фиксируемая фотографом реальность преобразуется в нереальное абстрактное изображение. Каждое фото — это единство одинаковых кадров, имеющих общий центр, соединяющий двойственную реальность застывшего кадра.

В формировании участвуют: реальность, восприятие и устремление автора, момент времени, свет — который является, основным корректором работы, проявляя или пряча ее элементы. Четыре кадра, соединяясь, образуют единый (пятый). Завершающий этап, цветокоррекция, позволяет автору проявить себя с художественной стороны расставляя цветовые акценты, формируя настроение.

Фото с сайта news.sevas.com