«Прекрасное далёко» — выставка работ учащихся Севастопольской художественной школы

«Точка схода» Выставка работ Владимира и Виктора Новиковых в музее Крошицкого



21 сентября в 16.00 Севастопольский Художественный музей им. М.П.Крошицкого приглашает на открытие выставки произведений талантливых севастопольских художников Владимира и Виктора Новиковых. Владимир и Виктор Новиковы — родились в Севастополе в 1980г. В 2006г. вместе закончили закончили Харьковскую Государственную Академию Дизайна и Искусств. После чего Виктор переехал в Сергиев Посад, поступил в Иконописную Школу при МДА,… читать »