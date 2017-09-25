«Прекрасное далёко» — выставка работ учащихся Севастопольской художественной школы

25 сентября 2017     43
"Прекрасное далёко" - выставка работ учащихся Севастопольской художественной школы

25 сентября в малом холле арт-отеля «Украина» (пл. Ушакова) открылась выставка работ учащихся Севастопольской художественной школы «Прекрасное далёко».

На выставке нашли своё место графические эксперименты, пленэрные работы и многое другое. Каждая работа — это маленький шедевр изобразительного искусства, отзеркаливающий окружающий мир ясным детским сознанием, не запылённый взрослой суетностью. Экспозиция объединила лучшие работы и они нисколько не уступают картинам зрелых мастеров, потому что уже обладают уникальным стилем и художественным вкусом.

Выставка продлится до 15 октября.
Вход свободный.

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