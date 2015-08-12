«Путевые зарисовки» Сергея Грищенко

14 января Библиотека № 4 (ул. Хрюкина, 10) и Творческий Союз Художников «Балаклавская палитра» приглашают жителей города на открытие персональной выставки Сергея Грищенко «Путевые зарисовки».

Севастопольский художник, редактор популярных и художественных изданий, путешественник, карикатурист и иллюстратор, член творческого союза художников Севастополя «Балаклавская палитра» Сергей Грищенко предлагает увидеть страницы дорожных альбомов, рисунки и скетчи, овеянные романтикой странствий не в виртуальном пространстве соцсетей, а в реальном интерьере. Ведь все дороги ведут домой. В тепло и радость дружеской встречи, семейного чаепития, доброй и увлекательной беседы единомышленников.

Выставка имеет ретроспективное и просветительское значение — она показывает основные направления работы самого автора, спектр его художественных интересов, а также отражает основные этапы становления любого мастера-графика: от копирования известных авторов до самостоятельного осмысления натуры. Конечно, эти скетчи не оставят равнодушными никого из любителей путешествий — это прекрасное посвящение любимому Крыму, Севастополю, романтике странствий и приключений. Посетителям будут представлены работы в жанрах urban-, food- и travel-sketching.

Особенность выставки — скетч в интерьере библиотеки, и это придает ей притягательность кабинета исследователя — тут удобство и польза, общение и развивающий отдых. А желающие смогут найти для себя интересную книгу о нашем полуострове и городе.

Открытие выставки в 16:30.

Экспозиция работает ежедневно, кроме пятницы, с 11 до 18 часов.

Вход свободный.

Для группового посещения обязательна предварительная регистрация: +7 978 023 81 29; 65 – 92 — 01

Выставка продлится до 5 марта.