«Свет ушедших эпох» — выставка глиняных светильников в Античном зале Херсонеса

16 октября 2017     38
«Свет ушедших эпох» - выставка глиняных светильников в Античном зале Херсонеса

16 октября в нижнем выставочном зале Античного корпуса Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» открылась выставка под названием «Свет ушедших эпох».

В Херсонесе традиция использования глиняных светильников в быту, домашних обрядах, храмовых богослужениях и религиозных праздниках жила на протяжении всей истории существования города. Наряду с привычными для херсонеситов глиняными светильниками, в римское время весомое распространение получили светильники бронзовые. Металлические канделябры и лампадофоры активно использовали в средневековом Херсоне. Кроме того, в средние века стали применять стекло для изготовления лампад.

В коллекции Херсонесского музея хранится более 2000 различных светильников и лампад, найденных археологами при раскопках древнего города. Самые интересные из них посетители смогут увидеть на выставке, которая продлится до 12 ноября.

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