«Севастопольцы в начале ХХ века»

Основу экспозиции составляют оригинальные фотографии севастопольцев периода 1900-1917 годов фотографов М.П.Мазура, С.И. Райниша, Ф. Петлоренко, А. Лухтергандта, Э. Литвиновского, братьев П. и И. Корбут, М.Н. Протопопова, И.И. Гезлемеза из коллекции общественной организации «Исторический клуб «Севастополь Таврический». Фотографии города представлены редкими изображениями из коллекции фонда А.Л. Бертье-Делагарда.

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