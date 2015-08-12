«Севастопольцы в начале ХХ века»
1 марта в Севастопольском художественном музее имени М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) откроется выставка «Севастопольцы в начале ХХ века».
Основу экспозиции составляют оригинальные фотографии севастопольцев периода 1900-1917 годов фотографов М.П.Мазура, С.И. Райниша, Ф. Петлоренко, А. Лухтергандта, Э. Литвиновского, братьев П. и И. Корбут, М.Н. Протопопова, И.И. Гезлемеза из коллекции общественной организации «Исторический клуб «Севастополь Таврический». Фотографии города представлены редкими изображениями из коллекции фонда А.Л. Бертье-Делагарда.
Открытие в 16:00.
Справки по телефонам: (8692) 54-31-25, +7(978) 061 66 08