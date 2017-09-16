«Точка схода» Выставка работ Владимира и Виктора Новиковых в музее Крошицкого

Открытие выставки «Гравюра» в ЦГБ им. Л. Толстого



14 сентября в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого (Ленина, 51) откроется выставка «Гравюра». В экспозиции представлено 16 листов, выполненных севастопольскими художниками, педагогами Севастопольской художественной школы Еленой Соповой, Юлией Константиновой, Зинаидой Гурьевой и Еленой Смолийв в техниках линогравюра, монохромная и цветная гравюра на картоне. Несмотря на широкий творческий диапазон и индивидуальность каждого… читать »