«Точка схода» Выставка работ Владимира и Виктора Новиковых в музее Крошицкого

21 сентября в 16.00 Севастопольский Художественный музей им. М.П.Крошицкого приглашает на открытие выставки произведений талантливых севастопольских художников Владимира и Виктора Новиковых.
Владимир и Виктор Новиковы — родились в Севастополе в 1980г. В 2006г. вместе закончили закончили Харьковскую Государственную Академию Дизайна и Искусств. После чего Виктор переехал в Сергиев Посад, поступил в Иконописную Школу при МДА, а Владимир продолжил заниматься графикой в Севастополе.
Владимир является организатором Молодежного Объединения Художников в Севастополе и многих молодежных выставок, главным идеологом интернет-журнала «Брик-а-брак».
Виктор — соучредитель и соруководитель Творческого Объединения «КвадратЪ» в Сергиевом Посаде.
Братья являются действующими членами Союза художников России.
В экспозиции представлены графические работы, каллиграфия и авторская книга.
Фото с сайта news.sevas.com