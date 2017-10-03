«Формула любви и цвета» Сергея Олешни и Ларисы Ушаковой в музее Крошицкого

3 октября 2017     52
«Формула любви и цвета» Сергея Олешни и Ларисы Ушаковой в музее Крошицкого

4 октября в 16:00 в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого (Нахимова, 9) состоится открытие выставки Сергея Олешни и Ларисы Ушаковой «Форма любви и цвета».

Её авторы – творческий семейный тандем: скульптор Сергей Олешня и живописец Лариса Ушакова.

Экспозиция открывается в дни работы двадцатого»Севастопольского пленэра» не случайно. Сергей Николаевич Олешня -академик, член Президиума Российской академии художеств (РАХ), председатель Южного регионального отделения РАХ. С. Н. Олешня известен как мастер станковых и монументальных работ в бронзе, дереве и камне. Его произведения представлены в музеях, галереях и частных собраниях России, Германии, США, Франции и т.д. Сергей Николаевич успешно совмещает творческую работу с общественной и педагогической деятельностью. Именно он восстановил и организовал после 30-ти летнего перерыва скульптурное отделение в РХУ им. М.Б. Грекова. В настоящее время работает профессором кафедры живописи, графики и скульптуры Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета.

Ушакова Лариса Георгиевна – член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный работник культуры РФ. Она —знаток и продолжатель русской художественной школы, причем такого малоизученного направления отечественного искусства как русский импрессионизм. Два жанра, пейзаж и натюрморт, особенно любимы художником. Л.Г.Ушакова — кандидат педагогических наук, профессор, заведует кафедрой живописи, графики и скульптуры академии архитектуры и искусств Южного федерального университета.

В экспозиции представлены скульптурные работы, посвященные русской земле, ее людям и традициям. Здесь можно увидеть уменьшенные копии известных памятников Ростова-на-Дону («Императрица Елизавета Петровна», «Девушка у колонки», «Основатели крепости св. Дмитрия Ростовского»), фигуры выдающихся людей России (Антон Чехов, Владимир Высоцкий), образы Святого Иоанна Русского и Святителя Дмитрия Ростовского. Помимо миниатюр, на выставке демонстрируются фотографии монументальных скульптурных композиций.

Также посетители выставки могут познакомиться с творчеством Ларисы Ушаковой. Основная тема полотен – красота окружающего мира. Произведения художницы жизнерадостные, яркие, динамичные, несмотря на кажущееся состояние покоя.

Телефон для справок: (8692) 54-31-25, +7(978) 0616608

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