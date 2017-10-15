Фотовыставка «Крымская война 1853 — 1856 гг.» Александры Благининой в Севастопольском филиале Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова

13 октября 2017 г. в Севастопольском филиале Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова состоялось открытие фотовыставки «Крымская война 1853 — 1856 гг.» Александры Благининой.

В мероприятии приняли участие сотрудники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, члены регионального отделения Российского военно-исторического общества в г. Севастополе, почетные гости и жители Севастополя.

Выставка включает в себя около полусотни фоторабот с изображениями событий великих сражений, а также портретами, на которых автору удалось запечатлеть эмоции людей необычайно драматично и психологически точно. При инсценировке сюжетов выставки использовались оригинальные исторические костюмы и оружие. Фотографии были сделаны в Крыму при содействии исторических клубов из разных уголков России.

Фотоработы Александры Благининой способствуют полному погружению в атмосферу эпохи Николая I, адмирала П.С. Нахимова, вице-адмирала В.А. Корнилова, контр-адмирала В.И. Истомина, а также легендарных личностей, которые вошли в историю при осаде Севастополя наряду с генералами и обычными людьми: матроса Петра Кошки, хирурга Николая Пирогова и Даши Севастопольской.

Узнать больше об этих и других героических защитниках Севастополя, проявивших силу духа, самоотверженность и мужество можно будет на Международном военно-историческом фестивале «Русская Троя», который пройдет на Историческом бульваре 28-29 октября 2017 г.

Источник vk.com/sevmuseum