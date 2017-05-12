Фотовыставка «По ком звонит колокол… Войны и вооруженные конфликты XXI века» в музее героической обороны и освобождения Севастополя

В Кинопавильоне Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя проходит фотовыставка «По ком звонит колокол… Войны и вооруженные конфликты XXI века».

Совместный проект Государственного музея политической истории России и Международного Комитета Красного Креста призван привлечь внимание к проблеме войн и вооруженных конфликтов в современном мире.

Представленные на выставке фотографии отражают события в основных регионах международных вооруженных конфликтов начала XXI века: государствах Ближнего Востока, Африки, а также на пространстве бывшего СССР. На снимках показаны жертвы войны, беженцы, разрушенные здания, жизнь гражданского населения в условиях только что окончившихся или продолжающихся военных действий, а также различные виды помощи населению со стороны международных гуманитарных организаций.

Фотовыставка продолжит свою работу до 10 июня 2017 г.

Вход свободный.