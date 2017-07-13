Фотопроект «Заповедные места» — Южный Урал в ЦГБ Толстого

С 12 июля по 15 августа в зале Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) проходит выставка фотовыставка «Заповедные места».

Авторы проекта Наталья и Андрей Беленцовы (г. Челябинск) люди талантливые и увлеченные, влюбленные в красоту природы, понимающие и чувствующие ее в движении стихий и слове.

Выставка посвящена Году экологии в России, а также продолжает серию выставок библиотечной проектной платформы АЗЪБУКАРТ, которая знакомит читателей и зрителей с искусством книги и искусством коммуникации. Чтение текста и образа, общение с увлеченными людьми, мастерами своего дела, путешественниками, теми, кто даже в 21 веке неутомимо ищет, познает, открывает, достигает, стремится — вот акценты, которые расставляют организаторы и авторы.

Миссия открывшейся выставки — подчеркнуть необычайную красоту нашего мира, пробудить людей к бережному обращению с уникальным природным наследием нашей планеты. Работы из этой серии фотографий вошли в книгу с одноименным названием, созданную Натальей совместно с ее супругом Андреем.

Более пятидесяти уникальных по своей красоте горных ландшафтов Южного Урала оформлены в виде страниц фото-путеводителя. Выставку дополняют легенды и были, удивительные истории о топонимах.

На кадрах, снятых Натальей — древние вершины, хребты и долины Урала, фантастические закаты и рассветы, сменяющие друг друга в вечном круговороте времена года… Фотографии, по словам авторов, передают лишь малую часть единого пространства божественной гармонии природы, на и в этой малой искре виденного ощущается особая, ни с чем не сравнимая атмосфера, которая наполняет душу и открывает сердце.

Наталья Беленцова — член Союза фотохудожников России, художник, победитель национальных фотоконкурсов «Лучший фотограф — 2010» и «Дикая природа России — 2012», проводимого совместно ««National Geographic Россия» и Русским географическим обществом, победитель международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2012, неоднократный призер различных российских и международных конкурсов. Наталья — увлеченная, любознательная путешественница, объездившая со своим супругом более 30 стран мира в поисках удивительных кадров дикой природы и чувствующая себя прежде всего гражданином мира — мира, в котором нет границ.

Вход свободный.

Для регистрации группового посещения: +7 978 023 81 29

Фото Натальи Беленцовой с сайта VK