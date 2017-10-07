«Энергия моря». Выставка работ Романа Деркачева в КИЦ

6 октября в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина. 1) открылась персональная выставка живописных картин начинающего крымского художника-мариниста Романа Деркачева.

В экспозиции представлено 30 работ и все они отображают море.

Деркачев Роман Александрович родился в 1984 в г.Саки в семье, где отец работал строителем, мама — работником торговли. С детства он приезжал в Севастополь и гостил у бабушки Тамары Кукиль, именно здесь в нем зародилась любовь к морю. В 1995 году он начал заниматься в студии живописи при Сакском Дворце пионеров. Роман утверждает, что именно руководитель этой студии дала ему основы живописи.

«Она говорила, что я должен рисовать и развивать свои способности. Видно, что-то разглядела во мне. Никогда не забуду, как во время первых занятий преподаватель стала учить писать нас сразу маслом. Я вдохнул этот запах и сразу влюбился в него. Понял, что это мое…»

На довольно внушительных по размерам полотнах Роман Деркачев уже 10 лет пишет только море. Рядом с морем может быть небо, иногда скалы и больше ничего… Таким образом, он сосредотачивает внимание зрителя на фундаментальных основах жизни на земле. Вода, по его словам — это энергия, горизонт- будущее. «Почему я пишу только море?- спрашивает Роман и тут же отвечает,- «Я хочу обратить внимание людей на красоту моря. Это главное, что есть на планете. Это основа мироздания, хочу показывать красоту воды снова и снова. Каждый раз, когда я начинаю писать море, я хочу открыть что-то новое. Я хочу писать море лучше, чем кто-нибудь на земле. Я хотел бы, чтобы моя фамилия ассоциировалась с морем. Но до этого нужно долго идти…»

Несмотря на молодость и отсутствие профессионального образования, очень сильные по энергетике картины Романа Деркачева уже имеют своих поклонников. Его работы покупают частные коллекционеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, далекой Испании. Несколько персональных выставок было организовано в разных городах Крыма, в том числе Симферополе, Судаке, Саках. У Романа много творческих планов и все они связаны с морем: «Моя цель, чтобы зритель, увидев картину, подошел к ней и почувствовал энергию моря».

Источник Севкиц.рф