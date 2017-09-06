«VII Биеннале классического абстракционизма» в музее Крошицкого

6 сентября 2017     47
«VII Биеннале классического абстракционизма» в музее Крошицкого

7 сентября в 16:00 в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого (Нахимова, 9) состоится торжественное открытие выставки к 145-летию Пита Мондриана «VII Биеннале классического абстракционизма»

«VII биеннале классического абстракционизма» посвящена 145-летию со дня рождения голландского художника Пита Мондриана (1872-1944), который является родоначальником логического («интеллектуального») абстракционизма. Эта выставка продолжает линию отцов-основателей абстрактной живописи: В. Кандинский, К. Малевич, П. Мондриан…

На выставке будут представлены живописные, графические, скульптурные абстрактные работы членов творческого союза художников и искусствоведов «Академия абстракционизма», а также современных художников Севастополя, Крыма, Казани, России, Украины и других стран.

Телефоны для справок: (8692) 54-31-25, +7(978) 0616608

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