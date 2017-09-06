«VII Биеннале классического абстракционизма» в музее Крошицкого

Выставка «Жизнь — искусство» из коллекции О.Г. Ковалик в музее Крошицкого



9 августа в Севастопольском художественном музее им М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) состоится открытие выставки «Жизнь — искусство», на которой будут представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из коллекции О.Г. Ковалик Выставка «Жизнь – искусство» отражает ту часть собрания О.Г. Ковалик, которая непосредственно связана и с ее писательскими «буднями», и с тем миром искусства, в котором… читать »