Всероссийский конкурс «Доброволец России-2017»

16 сентября 2017     69
Всероссийский конкурс «Доброволец России-2017»

До 1 октября продолжается регистрация на Всероссийский конкурс «Доброволец России», призванный сформировать культуру добровольчества в стране и помочь развитию основных направлений волонтерства. Он позволит узнать и поддержать наиболее успешных и перспективных активистов и их инициативы.

К участию приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений, инициативных волонтерских групп в возрасте от 18 до 30 лет, а также серебряные добровольцы. Кроме того, общественные организации, осуществляющие деятельность по развитию волонтерства и добровольческие объединения граждан.

С 1 мая во всех субъектах проходят региональные этапы, позволяющие выявить лучшие волонтерские практики на их территории. Отметим, что этот тур является обязательным для дальнейшего участия в конкурсе: подать заявку можно на сайте добровольцыроссии.рф. Для успешной регистрации нужно заполнить анкету через личный кабинет в соответствии с выбранной номинацией.

С 20 октября по 10 ноября в рамках заочного этапа в системе «Добровольцы России» пройдет народное голосование, по итогам которого будет сформирован лонг-лист участников конкурса, а затем опытные и квалифицированные эксперты сократят его до шорт-листа. В него войдут три участника в каждой номинации: они приедут на финал конкурса, который пройдет 5 декабря в рамках Всероссийского форума добровольцев. Именно там станут известны все победители, а также обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017».

Важно отметить, что в этом году у активистов появилось еще больше возможностей проявить себя: номинации конкурса разнообразны, многие из них впервые включены в конкурс.

Теперь за звание лучших в номинации «Волонтерский центр» смогут посоревноваться социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества, волонтерские центры, созданные на базе образовательных организаций, а также общественные добровольческие объединения без образования юридического лица:

– студенческий волонтерский центр;
– муниципальный волонтерский центр;
– региональный волонтерский центр;
– муниципальный штаб «Волонтеров Победы»;
– региональный штаб «Волонтеров Победы»;
– региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»;
– региональный волонтерский экологический штаб.

В Год экологии особое внимание уделяется защите окружающей среды и инициативам, способствующим этому. Именно поэтому выделяется номинация «Экологическое волонетрство», призванная стать постоянной.

Кроме того, «Доброволец России-2017» остается верен традициям. В конкурсе остаются номинации по основным направлениям добровольческой деятельности: «Волонтерство Победы», «Социальное волонтерство», «Событийное волонтерство», «Медицинское волонтерство», «Волонтерство в сфере культуры», «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях».

Специальные номинации выделены для серебряных добровольцев (от 50 лет) и организаторов добровольчества (чья деятельность направлена на создание эффективных условий для вовлечения молодежи в волонтерство). Для «Юных добровольцев» проводится отдельный конкурсный набор, подробнее с его условиями можно будет ознакомиться на сайте в ближайшее время.

Также в 2017 году творческие личности попробуют свои силы в написании Гимна добровольцев, для оценки их труда выделена специальная категория.

Кроме того, подчеркивается особая важность преемственности, положительного примера, семейных ценностей: именно поэтому в рамках Премии будет вручен отличительный знак семьям, участвующим в добровольческих программах и реализующим волонтерские проекты.

Напомним, организаторами конкурса выступают Роспатриотцентр и Федеральное агентство по делам молодежи. Соорганизаторами – Ассоциация волонтерских центров, Российское движение школьников, Всероссийские общественные движения «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики», а также органы исполнительной власти, реализующие государственную молодежную политику в субъектах России.

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