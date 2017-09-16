Старт акции #Экоуборки

16 сентября 2017     60
От малого к большому: в России стартуют #ЭКОуборки

С 16 по 30 сентября по всей стране стартует серия Всероссийских молодежных экологических акций #ЭКОуборки, направленных на защиту окружающей среды и решение экологических проблем родной местности.

В течение пяти выходных дней самого солнечного осеннего месяца, сентября, волонтерские экологические штабы приглашают всех желающих принять участие в полезных мероприятиях для родного двора, населенного пункта, города, области и людей, проживающих там.

«От малого к большому» – главный слоган планируемых акций. Первая – #ЭКОдом – стартует 16 сентября. В рамках нее участники окажут адресную помощь в домах ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, социальных учреждениях для пожилых людей, малосемейных общежитиях.

17 сентября продолжит цепочку добра #ЭКОдвор: волонтерские экологические штабы совместно с жильцами организуют уборку придомовых территорий.

В следующие выходные, 23 и 24 сентября, пройдут акции #ЭКОпарк и #ЭКОгород. В субботу участники займутся облагораживанием скверов, мемориальных комплексов, а в воскресенье организуют практикумы и мастер-классы на следующие темы: раздельный сбор мусора и утилизация отходов, роль гражданских активистов в сохранении природы, экология питания, экологические права человека.

30 сентября #ЭКОсреда завершит серию акций. Волонтеры организуют уборку особо охраняемых природных территорий и лесных массивов.

В течение всего времени в Интернете будет действовать эстафета #ЦепочкаДобра. У всех увлеченных идеей акции появится уникальная возможность получить призы – атрибутику волонтерских экологических штабов. Запустить процесс эстафеты достаточно просто – необходимо лишь выложить в Instagram или VK фотографию с первой акции – #ЭКОдом, – пригласив одного друга включиться в следующую – #ЭКОдвор. Его задача – не только прийти с прекрасным настроением и помочь в уборке территории, но и снова через социальные сети передать эстафету другому человеку. Таким образом, необходимо составить непрерывную «цепочку добра» из пяти друзей, подтвердив фотографией, что каждый из приглашенных принял участие в акции, на которую его позвали. Не забывайте сопровождать публикации хештегами: #ЭКОдобро, #Роспатриот, #ЭКОуборки, #ЭКОдом, #ЭКОдвор, #ЭКОпарк, #ЭКОгород, #ЭКОсреда, #ЦепочкаДобра.

Напомним, мероприятие проходит в соответствии с Планом добровольческих мероприятий, приуроченных к проведению в России Года экологии в 2017 году. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр и волонтерские экологические штабы.

Метки: 
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике // Комментарии


Увидеть горы: лучшие пешие маршруты Крыма Увидеть горы: лучшие пешие маршруты Крыма

Крым может удивить туристов не только теплым морем и потрясающими видами — на полуострове также можно поправить здоровье, гуляя по самым красивым уголкам. Для этого здесь существуют экологические тропы — специальные прогулочные маршруты, которые помогут совместить приятное с полезным. «Большой Карадаг» Один из самых популярных маршрутов — «Большой Карадаг», который проходит по потухшему вулкану и… читать »

На перекрестке миров: культурные достопримечательности Крыма На перекрестке миров: культурные достопримечательности Крыма

О том, какие памятники истории и культурные места стоит посетить на полуострове, рассказала член Общественного совета при министерстве курортов и туризма Республики Крым Людмила Бабий. — Какие достопримечательности, по вашему мнению, стоит посетить в Крыму в первую очередь? — В Крыму огромное количество редких и уникальных достопримечательностей, памятников различных периодов. Одни из них популярны и… читать »

Гид по крымским винам: что купить, как выбрать, где дегустировать Гид по крымским винам: что купить, как выбрать, где дегустировать

Вина крымского полуострова – это не только местный специалитет, но и легенда, неразрывно связанная с историей края. Разобраться в выборе вин бывает непросто даже жителю полуострова. Тем более непростой выбор стоит перед туристами. О том, что можно пить, а что – не рекомендуется, где и как выбирать главный крымский сувенир, рассказал винный эксперт, директор научно-методического… читать »

Вечная любовь: места мифов и романтических историй в Крыму Вечная любовь: места мифов и романтических историй в Крыму

Крым изобилует маршрутами и точками на карте, с которым связаны древние предания о любви. О том, какие события послужили основой для этих мифов и где сейчас можно окунуться в эти исторические события. Чаша любви В давние времена, когда тавры, населявшие Крым, сражались со скифами, произошел случай, который, по легенде, и стал причиной появления одного из… читать »

200 метров над катастрофой 200 метров над катастрофой

26 апреля 1986 года в СССР произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории — авария на Чернобыльской АЭС. Однако в этот день мир о ней ничего не знал. Не знали о взрыве в реакторе даже те, кого бросили на ликвидацию катастрофы. Летчики Московского авиационного центра Александр Петров и Сергей Жарков, одними из… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info