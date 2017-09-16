Старт акции #Экоуборки

С 16 по 30 сентября по всей стране стартует серия Всероссийских молодежных экологических акций #ЭКОуборки, направленных на защиту окружающей среды и решение экологических проблем родной местности.

В течение пяти выходных дней самого солнечного осеннего месяца, сентября, волонтерские экологические штабы приглашают всех желающих принять участие в полезных мероприятиях для родного двора, населенного пункта, города, области и людей, проживающих там.

«От малого к большому» – главный слоган планируемых акций. Первая – #ЭКОдом – стартует 16 сентября. В рамках нее участники окажут адресную помощь в домах ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, социальных учреждениях для пожилых людей, малосемейных общежитиях.

17 сентября продолжит цепочку добра #ЭКОдвор: волонтерские экологические штабы совместно с жильцами организуют уборку придомовых территорий.

В следующие выходные, 23 и 24 сентября, пройдут акции #ЭКОпарк и #ЭКОгород. В субботу участники займутся облагораживанием скверов, мемориальных комплексов, а в воскресенье организуют практикумы и мастер-классы на следующие темы: раздельный сбор мусора и утилизация отходов, роль гражданских активистов в сохранении природы, экология питания, экологические права человека.

30 сентября #ЭКОсреда завершит серию акций. Волонтеры организуют уборку особо охраняемых природных территорий и лесных массивов.

В течение всего времени в Интернете будет действовать эстафета #ЦепочкаДобра. У всех увлеченных идеей акции появится уникальная возможность получить призы – атрибутику волонтерских экологических штабов. Запустить процесс эстафеты достаточно просто – необходимо лишь выложить в Instagram или VK фотографию с первой акции – #ЭКОдом, – пригласив одного друга включиться в следующую – #ЭКОдвор. Его задача – не только прийти с прекрасным настроением и помочь в уборке территории, но и снова через социальные сети передать эстафету другому человеку. Таким образом, необходимо составить непрерывную «цепочку добра» из пяти друзей, подтвердив фотографией, что каждый из приглашенных принял участие в акции, на которую его позвали. Не забывайте сопровождать публикации хештегами: #ЭКОдобро, #Роспатриот, #ЭКОуборки, #ЭКОдом, #ЭКОдвор, #ЭКОпарк, #ЭКОгород, #ЭКОсреда, #ЦепочкаДобра.

Напомним, мероприятие проходит в соответствии с Планом добровольческих мероприятий, приуроченных к проведению в России Года экологии в 2017 году. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр и волонтерские экологические штабы.