Творческие мероприятия Роспатриотцентра

16 сентября 2017     69
Творческие мероприятия Роспатриотцентра

Роспатриотцентр приглашает самых талантливых, харизматичных и энергичных молодых людей, которые не мыслят жизнь без творчества, к участию в наших проектах: «Русские рифмы» – для поэтов и прозаиков, «Я люблю тебя, Россия!» – для музыкантов и «Города» – для архитекторов, дизайнеров, урбанистов.

Прием заявок на участие в ключевом событии для молодых писателей современности – литературном патриотическом фестивале «Русские рифмы», содействующем формированию положительного отношения к культуре, истории и традициям России, развитию и поддержке творчества среди молодежи, проходит до 15 сентября.

Традиционно мероприятие включает в себя проведение двух конкурсов: «Русские рифмы» – для поэтов и «Русское слово» – для прозаиков. Подробнее…

До 1 октября продолжается регистрация на ежегодный Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», который создает условия для реализации молодых людей, формирует профессиональные творческие сообщества, а также способствует укреплению уважительного отношения к родной истории, культуре и традициям. Подробнее

Также до 1 октября ждем заявок от архитекторов и урбанистов, ландшафтных дизайнеров и бренд-менеджеров, специалистов в области информационных технологий и в сфере связей с общественностью, менеджеров по организации событий на Всероссийский молодежный форум «Города»: Подробнее…

Во всех мероприятиях могут принять участие граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. Регистрация проходит традиционно через АИС «Молодежь России».

Каждого участника ждет самое важное – оценка ведущего эксперта, а победителей – фантастические призы.

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