5 ноября в Севастопольском центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) будут проходить абонементные концерты Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии.
В 12:00 начнётся музыкальная программа «Путешествие по музыкальным островам».
В программе:
— В.Моцарт Увертюра «Свадьба Фигаро»
— А. Вивальди Концерт для флейты «Щегленок», 1 часть
— Л. Бетховен Симфония 9 «Ода к радости»
— П. Чайковский Полонез из оперы «Евгений Онегин»
— Л. Ардити «Поцелуй»
— Г. Динику «Жаворонок»
— И. Дунаевский «Песенка Пепиты» из оперетты «Вольный ветер» (солистка А.Глушко)
— А. Петров «Веселый марш» из к/ф «Старая-старая сказка»
— Л. Андерсен «Пустячок»
— Г. Кузняк «Регтайм из к/ф «Ва-банк»
Дирижер — Яна Анненкова
Художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Крымской филармонии — заслуженный деятель искусств Украины Александр Долинский.
Стоимость билетов 250 рублей
В 14:00 начнётся концерт «Золотая коллекция классики».
В программе:
— М.И.Глинка Увертюра к опере «Руслан и Людмила».
— П.И.Чайковский «Вариации на тему Рококо» для виолончели с оркестром.
— Р.Шуман Симфония №1.
— Дирижёр — Сунг Мин Парк, Южная Корея. Солистка — Нох Сан Хи (виолончель), Южная Корея.
Стоимость билетов 500 рублей.
Справки по тел.: 54-32-24.