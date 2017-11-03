Абонементные концерты Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии

5 ноября в Севастопольском центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) будут проходить абонементные концерты Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии.

В 12:00 начнётся музыкальная программа «Путешествие по музыкальным островам».

В программе:

— В.Моцарт Увертюра «Свадьба Фигаро»

— А. Вивальди Концерт для флейты «Щегленок», 1 часть

— Л. Бетховен Симфония 9 «Ода к радости»

— П. Чайковский Полонез из оперы «Евгений Онегин»

— Л. Ардити «Поцелуй»

— Г. Динику «Жаворонок»

— И. Дунаевский «Песенка Пепиты» из оперетты «Вольный ветер» (солистка А.Глушко)

— А. Петров «Веселый марш» из к/ф «Старая-старая сказка»

— Л. Андерсен «Пустячок»

— Г. Кузняк «Регтайм из к/ф «Ва-банк»

Дирижер — Яна Анненкова

Художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Крымской филармонии — заслуженный деятель искусств Украины Александр Долинский.

Стоимость билетов 250 рублей

В 14:00 начнётся концерт «Золотая коллекция классики».

В программе:

— М.И.Глинка Увертюра к опере «Руслан и Людмила».

— П.И.Чайковский «Вариации на тему Рококо» для виолончели с оркестром.

— Р.Шуман Симфония №1.

— Дирижёр — Сунг Мин Парк, Южная Корея. Солистка — Нох Сан Хи (виолончель), Южная Корея.

Стоимость билетов 500 рублей.

Справки по тел.: 54-32-24.