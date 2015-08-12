Александр Рожков, Евгений Громов и Кошка Триша в антикафе «57 Секунд»

4 февраля в Антикафе «57 Секунд» состоится творческий вечер Александра Рожкова, а так же гостей из города Керчь Евгения Громова и Кошки Триши(группа ANGLE of WONDERS).

Гостей мероприятия ждет теплый, уютный вечер. Наличие с собой стихов, музыкальных инструментов и хорошего настроения приветствуется.

Александр Рожков (Rozhkov’s Band) — молодой, динамично развивающийся музыкант из г. Челябинска, творящий в стиле Rock, Alternativa.

Евгений Громов — талантливый музыкант из Керчи, постоянный участник различных фестивалей, организатор множества квартирников и лидер группы ANGLE of WONDERS (в прошлом Гайа). Он много путешествует автостопом. В его песнях веет духом дорог, шаманских трав и горных вершин.

Вход — по ценам антикафе (чай и печеньки уже включены).

Начало в 19:30

Фото с сайта VK