Александр Розенбаум в КИЦ

13 декабря 2016 - Просмотров: 58
Александр Розенбаум в КИЦ

16 декабря в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) для жителей города будет выступать Александр Розенбаум.

Александр Розенбаум — народный артист РФ, который с лёгкостью собирает полные залы и умеет держать внимание публики в течение всего выступления. Его голос пронизывает своей жизненной энергией, но и в то же время завораживает удивительной мелодичностью, он поет песни, которые пробуждают в душах публики доброту и надежду, поэтому на его концерты хочется ходить снова и снова.

— Я ведь пришел на сцену в 30 лет с дипломом мединститута, доктором скорой помощи. А по сути — советским служащим в хорошем смысле этого слова. То есть как выходил на смену с восьми утра до восьми вечера, так до сих пор и выхожу трудиться. Только теперь на сцену.

А.Розенбаум свою творческую задачу формулирует так: «Дать зрителю больше, чем тот ожидает. Сделать зрителя сильней и чище. Подставить плечо отчаявшемуся, подбодрить уставшего».

Начало в 19:00.
Билеты 1500-4000 рублей.
Справки по тел. +7 (978) 218-20-60. Касса КИЦ —41-12-09

Концерты ,

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