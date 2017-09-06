Алексей Архиповский на сцене СЦКиИ

14 сентября в 20:00 на сцене Севастопольского центра культуры и искусства (Ленина, 25) выступит Алексей Архиповский.

Алексей Архиповский — лучший балалаечник современности, заново открывший звучание русской балалайки. Концерты музыканта — это всеобъемлющее звучание и завораживающая выразительность.

В Америке и по всей Европе А.Архиповский участвовал во многих фестивалях российской культуры. Хорошо известен своими джазовыми концертами в России и Европе.

В настоящее время в своем жанре А.Архиповский — желанный гость на разных сценах нашей страны и зарубежья. Он работает на правительственных концертах, выступает в рамках программ на радио и телевидении.

Билеты 500-2500 рублей.