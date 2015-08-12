В этот вечер на сцене будут звучать севастопольские группы 7KM BAND, Воротник Лешего, Sundance Kid, ALLIGATOR, а также гость из Ялты — Юрий Кравец. Все собранные от билетов средства пойдут на лечение Валерия.

Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы для того,чтобы оставлять комментарии.

Читайте также в рубрике Концерты

Концерт группы «Ghostwood»

10 декабря в Арт-клубе «ArtiShok» (ул.Сенявина, 4) состоится концерт группы «Ghostwood». «Ghostwood» — музыкальная группа из Севастополя, играющая в стиле Sympho Metal, Gothic Metal, Alternative Metal/Rock. Особое внимание при написании песен уделяется мелодичности, ярко выраженной вокальной партии, которая выгодно оттеняется жёсткой работой ритм-секции и стремительными гитарными пассажами. Клавиши подчеркивают мелодические ходы и во многом определяют […]

Александр Розенбаум в КИЦ

16 декабря в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) для жителей города будет выступать Александр Розенбаум. Александр Розенбаум — народный артист РФ, который с лёгкостью собирает полные залы и умеет держать внимание публики в течение всего выступления. Его голос пронизывает своей жизненной энергией, но и в то же время завораживает удивительной мелодичностью, он поет песни, […]

Крымская рок-ёлка

18 декабря в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) состоится грандиозное событие — «Крымская рок-ёлка» . В течение четырех часов для севастопольцев будут играть культовые команды отечественного рока. Легендарная «Агата Кристи». Его бессменный лидер Вадим Самойлов пообещал, что его группа обязательно исполнит в Севастополе свои главные хиты: «Как на войне», «Сказочная тайга», «Опиум для никого», […]

Уральские пельмени. Избранное.

13 декабря в 19:00 в Культурно-информационном центре (ул. А. Корчагина, 1) севастопольцы смогут увидеть грандиозное шоу «Уральских пельменей». В наши дни легендарное шоу не нуждается в представлении. Их постоянные зрители убеждены, что «Уральские пельмени» — лучшее средство от плохого настроения и хандры. Уморительный Андрей Рожков и непостижимый Дмитрий Брекоткин, музыкальный Вячеслав Мясников и голосистый Сергей […]

Концерт ансамбля народного танца Республики Адыгея «Нальмэс»

6 декабря в Культурно-информационном центре (ул. Павла Корчагина, 1) состоится выступление Государственного академического ансамбль народного танца Республики Адыгея «Нальмэс». В этом году «Нальмэс» отмечает свой 80-летний юбилей. С самого момента создания и до сегодняшнего дня ансамбль являет собой самый выразительный образец значительной части адыгской культуры — народного танца. Для адыгов танец всегда был особым выразительным […]