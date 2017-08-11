Благотворительный концерт солиста группы «Сатисфакция» Ивана Карпова а арт-клубе «Artishock»

12 августа в 20:00 в арт-клубе «Artishock» (ул. Сенявина, 4) пройдёт благотворительный концерт солиста группы «Сатисфакция» Ивана Карпова в поддержку Дмитрия Войника.

В этот вечер музыкант будет играть в поддержку севастопольца — Дмитрия Войника. В начале 2016 года врачи поставили ему диагноз — эмбриональный рак. Молодому человеку сделали операцию, провели 3 линии химиотерапии. Лечение помогало, Дмитрий пошел на поправку. Но случился рецидив, опухоль начала прогрессировать. Для спасения Дмитрия требуется дорогостоящее лечение.

Поклонников творчества Ивана Карпова ожидают уже любимые песни и новые песни, а также множество сюрпризов.