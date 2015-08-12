«Великие имена с камерным оркестром»
23 декабря Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) приглашает севастопольцев на концерт классической музыки «Великие имена с камерным оркестром».
В этот вечер в стенах библиотеки прозвучат произведения И.С. Баха, Р. Фукса, Й. Брамса, Э. Грига и др. в исполнении Камерного оркестра Крымской государственной филармонии.
Солисты: Заслуженный артист Республики Крым Михаил Маркелов (фортепиано), Алексей Зинченко (бас-баритон), Алёна Кобякова (сопрано).
Художественный руководитель и главный дирижер — Денис Карлов
Ведущая — заслуженный деятель искусств РК Ирина Мартыненко
Начало в 18-00.