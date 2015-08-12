В этот вечер в стенах библиотеки прозвучат произведения И.С. Баха, Р. Фукса, Й. Брамса, Э. Грига и др. в исполнении Камерного оркестра Крымской государственной филармонии.

23 декабря Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) приглашает севастопольцев на концерт классической музыки «Великие имена с камерным оркестром».

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