Вечера Тверской культуры в Севастополе

28 сентября 2017     72
Вечера Тверской культуры в Севастополе

28 и 29 сентября Фонд Екатерины Бакуниной организуют Концерты тверских исполнителей в Севастополе, посвященные защитникам Севастополя в годы Крымской войны.

28 сентября в 18:00 в Балаклавском Дворце культуры состоится первый концерт тверских исполнителей.
Время проведения мероприятия выбрано не случайно, так как именно в сентябре в Севастополе отмечается дата начала обороны города в годы Крымской войны.

В концерте с программой классического русского романса примет участие дуэт заслуженных артистов России и солистов Тверской академической филармонии Виктора Сухова и Ирины Гефеле, которые исполнят русские романсы, имеющие отношение к истории Крымской войны и Тверскому краю.

Народная академическая капелла ДК «Пролетарка» г. Твери представит неизвестную широкому кругу слушателей программу духовных произведений известного советского композитора и дирижера, создателя Гимна СССР и России, песни «Священная война» Александра Александрова, который значительную часть своей творческой жизни провел в Твери и был замечательным церковным композитором. Соприкоснувшись с этой гранью творчества А.В.Александрова, без всякого преувеличения можно смело называть отныне Александра Васильевича не только выдающимся советским музыкальным деятелем, но и большим русским композитором.

Вокальный ансамбль «Истоки» Торжокского района Тверской области выступит с яркой, зажигательной программой русских, казачьих и патриотических песен, а также авторских произведений.
Вход свободный.

29 сентября в 17:00 при поддержке Главного управления культуры Севастополя на открытой городской площадке – Эстраде Приморского бульвара состоится сольный концерт Вокального ансамбля «Истоки» и выступление Народной академической капеллы.
Вход свободный.

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