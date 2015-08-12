Вечер бардовской песни в ТЕАрт

4 марта 2017 - Просмотров: 15
Вечер бардовской песни в ТЕАрт

4 марта в необыЧАЙном тайм-клубе ТЕАrt (ул. Одесская, 4) будет проходить вечер бардовской песни.

Если вы устали от карусели серых буден, если вам приятно расслабиться и почаёвничать в компании увлечённых, творческих людей, если ваша душа распахивается навстречу лирике, музыке и любви, приходите на вечер бардовской песни, посвящённый Международному женскому дню.

Мероприятие проведут автор стихов и песен Юрий Констант и их исполнитель, бард и артист Владимир Максименюк.

Начало в 18.00.
Основное время встречи – 1 час. Стоимость – 400 руб.

Концерты

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