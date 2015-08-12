Вечер джаза с City Big Band

В программе мероприятия как джазовые стандарты, так и современная джазовая музыка.

Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы для того,чтобы оставлять комментарии.

Читайте также в рубрике Концерты

Юбилейный концерт «Тургенев-band»

15 декабря в Арт-клубе «ArtiShok» (ул.Сенявина, 4) юбилейным концертом отмечает свое 15-летие севастопольская группа «Тургенев-band». Ровно пятнадцать лет назад, в декабре 2001 года, возникла эта самобытная музыкальная группа, и с тех пор популярность коллектива только растет – ребят приглашают на концерты в другие города, поклонники с нетерпением ждут новых песен и выступлений. Беззаботные и хулиганистые, […]

Юбилейный концерт

Светланы Чернявиной в БДК

10 декабря Балаклавский Дворец культуры (ул. Калича, 21) приглашает на юбилейный вечер солистки народного хора «Верность», члена Творческого Союза Художников г.Севастополя «Балаклавская палитра» Светланы Чернявиной. В праздничном концерте «Любовь и песня в сердце моем!» принимают участие творческие коллективы БДК и, конечно, Светлана Чернявина. Начало в 16.00. Вход свободный. Телефон для справок: 63 73 79, +7 […]

Акустический концерт Сергея Резниченко.

10 декабря в Спорт-Баре (Б.Казачья, 8) состоится акустический концерт Сергея Резниченко. Сергей Резниченко и группа 7ШаговЪ — талантливые музыканты из Балаклавы. Много классной музыки, интересные тексты, рок-н-ролльная атмосфера, драйв, яркие эмоции и непринужденная обстановка — все это гарантирует незабываемые впечатления гостям вечера. Начало в 19:00. Вход 300 руб. Фото с сайта VK

«Великие имена с камерным оркестром»

23 декабря Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) приглашает севастопольцев на концерт классической музыки «Великие имена с камерным оркестром». В этот вечер в стенах библиотеки прозвучат произведения И.С. Баха, Р. Фукса, Й. Брамса, Э. Грига и др. в исполнении Камерного оркестра Крымской государственной филармонии. Солисты: Заслуженный артист Республики Крым Михаил Маркелов (фортепиано), […]

«Сказки с оркестром. Щелкунчик»

11 декабря в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) в рамках цикла музыкально-литературных композиций «Сказки с оркестром» для юных севастопольцев будет звучать «Щелкунчик» в исполнении Академического симфонического оркестра Крымской филармонии. Дирижёр — Яна Анненкова. Художественное слово — заслуженная артистка Украины Татьяна Маркина. Начало в 14:00. Вход по абонементам и билетам — 200 руб.