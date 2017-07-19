Вечер ирландской музыки вместе с «Irish Evening»

20 июля Арт-Кафе «Снежинка» (ул. Б.Морская, 19) приглашает севастопольцев на вечер ирландской музыки вместе с замечательной и невероятно талантливой музыкальной группой «Irish Evening».

Скрипка, альт, банджо, гитара, флейта, вистл, непревзойденная игра на клавишах, экзотическое перестукивание джембе, зажигательная музыка, от которой ноги так и пускаются в пляс, на время перенесут всех присутствующих в далёкий зелёный край, полный тайн, легенд и неуловимых сказочных существ.

Репертуар группы представлен как традиционными ирландскими мелодиями (рилы, джиги, хорнпайпы и т.д.), так и каверами на современные популярные кельтские композиции и песни.

Начало в 20:00.

Вход 100 рублей.



Фото с сайта VK