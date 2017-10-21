Виртуальный зал в СЦКиИ. Концерты в октябре.

21 октября 2017     167
Концерты классической музыки в СЦКиИ

С 23 по 31 октября Севастопольский центр культуры и искусства (ул. Ленина, 25) открывает Неделю Виртуального концертного Зала.

В течение Недели Виртуального Зала в СЦКиИ состоится показ концертов, проходящих в рамках всероссийского культурно-просветительского проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал».

Почти каждый день севастопольцы и гости города смогут наслаждаться музыкой из балетов и опер, а также симфониями и концертами Шуберта, Бетховена, Глазунова, Чайковского и многих других авторов произведений, вошедших в бесценную копилку шедевров .

23 октября в 15-00 — Музыка балетов в исполнении Национального филармонического оркестра России
В концертном зале им. П. И. Чайковского в исполнении оркестра под управлением дирижера Димитриса Ботиниса прозвучат фрагменты из музыки знаменитых балетов.

в программе:
— Адан «Жизель»
— Делиб «Сильвия», «Коппелия»
— П. И. Чайковский «Спящая красавица», «Щелкунчик»

24 октября в 17-00«истории с оркеством» из цикла просветительских концертов

в программе музыка П. И. Чайковского:
— «Серенада для струнного оркестра»
— Концерт для скрипки с оркестром
— Симфония №5.
* Впервые эта программа была исполнена оркестром Сергея Кусевицкого в январе 1912 года.

На сцене концертного зала им. Чайковского Московской государственной филармонии программу исполняет Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. Дирижирует и рассказывает народный артист России Александр Лазарев. Соло на скрипке исполняет одна из самых ярких молодых скрипачек современности, неоднократный лауреат международных конкурсов – Алена Баева.

26 октября в 15-00 Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана

В программе:
— Бородин «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
— Глазунов Концерт для скрипки с оркестром
— П. И. Чайковский Симфония № 4

Исполняют: Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана. Дирижёр – Ренат Салаватов. Соло на скрипке – лауреат международных конкурсов Сергей Догадин.

В настоящее время Сергей играет на скрипке итальянского мастера Дж. Б. Гваданини (Парма, 1765 г.), предоставленной ему в пользование Fritz Behrens Stiftung (Ганновер, Германия). Ранее он был удостоен чести играть на скрипках Н. Паганини и И. Штрауса.
Концерт проходит в концертном зале им. П. И. Чайковского.

27 октября в 18-00 — Академический симфонический оркестр Московской филармонии

В программе:
— И. С. Бах – Л. Стоковский Токката и фуга ре минор
— Бетховен Концерт № 4 для фортепиано с оркестром
— Шуберт Симфония № 6

Исполняют: Оркестр Московской филармонии. Дирижер – Юрий Симонов. Соло на рояле – Валерий Афанасьев.

*Валерий Афанасьев — пианист, дирижер, поэт, писатель, философ – один из самых необычных артистов современности. Родился в Москве в 1947 году, окончил Московскую консерваторию. В возрасте 25 лет выиграл конкурс имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Через два года, после во время гастролей по Бельгии, остался в этой стране жить и работать. В настоящее время живет в Версале (Франция).Регулярно выступает в Европе, США и Японии, а в последние 15 лет и в России — от Сочи и Адлера до Иркутска и Читы.

Концерт проходит в концертном зале им. П. И. Чайковского Московской государственной филармонии.

31 октября в 17-00 — Ансамбль песни и пляски им. А.В. Александрова

В программе – традиционные и новые произведения из репертуара ансамбля.

Академический дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова – легендарный коллектив России и российской армии, крупнейший в стране художественный коллектив. В следующем, 2018 году ансамблю исполнится 90 лет. Его основателем и первым руководителем был Александр Васильевич Александров (1883–1946) – выдающийся хормейстер, профессор Московской консерватории, последний регент Храма Христа Спасителя в 1918–1922 годах, автор музыки к двум главнейшим песням нашей страны – гимну СССР и основанному на нем гимну РФ, а также патриотической песни периода Великой Отечественной войны – «Священная война».

В 2017 году ансамбль впервые за долгие годы существования претерпел существенное обновление, ставшее следствием утраты почти половины творческого состава в результате авиакатастрофы в декабре 2016 года. Первое выступление обновленного коллектива состоялось в феврале этого года. Восстановление легендарного коллектива прошло в кратчайшие сроки и стало для Министерства обороны России одной из важнейших задач.

В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений. Это песни советских, российских и зарубежных авторов, народные песни и танцы, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой рок- и поп- музыки, в том числе переложения классических хитов легендарных музыкальных коллективов. Свои сольные выступления ансамбль традиционно начинает песней «Несокрушимая и легендарная», которая является его визитной карточкой.

Вход на все концерты свободный.

Справки по телефону: +7 (8692)54 32 24

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