Выступление солистки группы «Окинава» Александры Макаровой в Севастополе

20 августа в 19:00 в арт-кафе Декорация (Балаклава, на углу ул. Новикова 3Г и ул. Мраморная 2а) и 24 августа 21:00 в рок-пабе ВЕТЕР 2.0 (ул.Правды, 2) состоятся концерты солистки группы «Окинава» Александры Макаровой.

Александра Макарова — музыкальное явление эмоционального стиля LYRIC ROCK Мило и тонко поёт песни о такой разной повседневной жизни. Невероятная энергетика инструментов, проникновенные слова песен, которые легки и глубоки одновременно. Эти песни успокаивают истосковавшееся сердце и ласково убаюкивают, если не спится.

Стоимость билетов:

в Рок-пабе Ветер 2.0 — 150 р,

в арт-кафе Декорация — вход свободный.

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