Выступление шоу-группы «Гуляй душа!» в ДОФ

29 августа в Доме офицеров флота (ул. Ленина, 9) шоу-группа «Гуляй Душа» представит новую концертную программу «Татьяна зажигай!»

Шоу-группа «Гуляй душа» была создана 6 января 2010 г.

Коллектив является активным участником всех городских и районных мероприятий.

Яркие костюмы, оригинальные постановки, широкий и многогранный репертуар — стали основной движущей силой к успеху и признанию шоу-группы «Гуляй душа». Участники — это профессиональные артисты, вокалисты, танцоры.

Широкий диапазон репертуара шоу-группы простирается от оперы и оперетты, народных, фольклорных и цыганских песен до джаза, рок-н-ролла и хард-рока. Концерты проходят в формате вокально-танцевального шоу.

Известный и любимый севастопольцами коллектив исполнит лирические и зажигательные песни, подарит хорошее настроение, заряд положительных эмоций.

Вход свободный.

Начало в 18:30