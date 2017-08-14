Выступление шоу-группы «Гуляй душа!» в ДОФ

29 августа в Доме офицеров флота (ул. Ленина, 9) шоу-группа «Гуляй Душа» представит новую концертную программу «Татьяна зажигай!»
Шоу-группа «Гуляй душа» была создана 6 января 2010 г.
Коллектив является активным участником всех городских и районных мероприятий.
Яркие костюмы, оригинальные постановки, широкий и многогранный репертуар — стали основной движущей силой к успеху и признанию шоу-группы «Гуляй душа». Участники — это профессиональные артисты, вокалисты, танцоры.
Широкий диапазон репертуара шоу-группы простирается от оперы и оперетты, народных, фольклорных и цыганских песен до джаза, рок-н-ролла и хард-рока. Концерты проходят в формате вокально-танцевального шоу.
Известный и любимый севастопольцами коллектив исполнит лирические и зажигательные песни, подарит хорошее настроение, заряд положительных эмоций.
Вход свободный.
Начало в 18:30