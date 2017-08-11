Гарри Ананасов и Дмитрий Футерман в Баре Тяжёлого Рока

12 августа в 19:00 в Баре Тяжёлого Рока (ул.Хрюкина, 1-А) со специальной акустической программой выступает легенда уральского рока Гарри Ананасов и знаменитый севастопольский харпер Дмитрий Футерман.

Гостей мероприятия ждут удивительные песни и истории о падении метеорита, знаменитом миасском побоище, судьбе фестиваля «Уральский Рубеж», челябинском хоккее, русском роке и многом другом. Отличный вечер в хорошей компании несомненно поднимет настроение и даст огромный заряд позитива и бодрости.

После основной программы запланирован джем-сейшн.

На концерте можно будет приобрести компакт-диски артиста, значки и магнитики.

Вход практически свободный, но каждый может отблагодарить музыканта.