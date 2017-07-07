Гастроли Государственного академического театра классического балета в Севастополе

10 и 11 июля на сцене театра им. Луначарского будут проходить выступления Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва.

Знаменитый авторский балетный театр показывает свои спектакли в рамках федеральной программы, которая поддерживает гастроли ведущих российских театров в регионах России.

10 июля в 19:00 севастопольцы смогут увидеть символ классического романтического балета Адольфа Адана «Жизель» (12+);

11 июля в 19:00 вниманию зрителей будет представлена волшебная сказка на музыку великого Сергея Прокофьева «Золушка» (0+).

Билеты 400-800 рублей.