Группа «Выход» в Севастополе

24 и 30 июня в Севастополе состоятся концерты легендарной питерской группы «Выход».

Возможно, самая загадочная и, в полном смысле слова, легендарная группа Ленинградского рок-клуба. Существует уже почти 50 лет и ни теле-, ни радиоэфирами, ни красочными клипами почтенную публику так и не радует. При том, что песенное творчество автора и лидера группы Сили столь широко пустило корни среди поющего и танцующего народа, что нет, наверно, на всем, без преувеличения можно сказать, земном шаре, такого дикого и нетронутого уголка, где бы не звучали «Бедное жЫвотное», «Пионеры», «Танцуй, зомби» или «День Большой Осы». При том, что, как называет ее Силя, Бессмертной Группой «Выход» в различных составах, за все время существования насчитывающих более сотни различных известных и не очень музыкантов, записано и издано порядка десятка альбомов.

«Выход» — это сплав умных и неожиданных текстов, красивой музыки и нечеловеческого драйва

Сергей СиЛя Селюнин — гитара, вокал, тексты

Елена Куличкова — скрипка

24 июня в 19:00 поклонников группы приглашает Бар тяжелого рока (ул. Хрюкина 1-А).

Вход 300 рублей.

30 июня в 18:00 электрический концерт группы «Выход» можно будет услышать Рок-Арт-Отеле «Hotel California»(пгт. Любимовка)

Бронь столов +7 978 1000 169 (звонить с 12.00. до 24.00) от 4000р. заказ с стола. Предоплата.