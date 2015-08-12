Дельфин — акустический концерт в ДОФе

25 февраля Дом офицеров Флота (ул.Ленина, 9) приглашает всех желающих на акустический концерт культового российского исполнителя альтернативной музыки — Дельфина.

По мнению многих критиков и обозревателей, Дельфин является одним из самых серьёзных музыкантов, который уже много лет играет в не поддающемся определению стиле и абсолютно не вписывается в рамки общепринятых формальностей шоу-бизнеса. Отличительная черта творчества Андрея Лысикова (Дельфин) – это стихи, гипер-эмоциональные и образные. Исполнитель всегда берёт за основу только свои мысли, чувства и переживания, он говорит о том, что ему ближе всего.

Каждый альбом Дельфина похож на откровение и своего рода переиначивание, перепридумывание самого себя, а каждый концерт проходит без наигранных сцен, заламывания рук и пустых шутовских гримас.

Музыкант раскрывает себя и заставляет каждого слушателя быть с ним на одной эмоциональной волне.

Начало в 19:00.