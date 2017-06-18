«Дети – детям» — концерт классической музыки в СЦКиИ

22 июня в Севастопольском центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится концерт классической музыки «Дети – детям».
В программе:
— К. Сен-Санс Концерт для фортепиано с оркестром №2
— Ф. Мендельсон Концерт для скрипки с оркестром ми минор
Солисты – лауреаты международных конкурсов Филипп Руденко (фортепиано) , Матвей Блюмин (скрипка).
Исполняет – Севастопольский камерно-симфонический оркестр. Художественный руководитель и дирижёр оркестра – заслуженный деятель искусств Украины, лауреат государственной премии АРК Владимир Ким.
Ведущая концерта – музыковед Ирина Слуцкая.
Начало — 18:30. Справки по тел.: 54-01-18, 54-32-24.