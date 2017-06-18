«Дети – детям» — концерт классической музыки в СЦКиИ

22 июня в Севастопольском центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится концерт классической музыки «Дети – детям».

В программе:

— К. Сен-Санс Концерт для фортепиано с оркестром №2

— Ф. Мендельсон Концерт для скрипки с оркестром ми минор

Солисты – лауреаты международных конкурсов Филипп Руденко (фортепиано) , Матвей Блюмин (скрипка).

Исполняет – Севастопольский камерно-симфонический оркестр. Художественный руководитель и дирижёр оркестра – заслуженный деятель искусств Украины, лауреат государственной премии АРК Владимир Ким.

Ведущая концерта – музыковед Ирина Слуцкая.

Начало — 18:30. Справки по тел.: 54-01-18, 54-32-24.