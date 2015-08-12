Джазовый концерт в Театре танца

2 марта 2017 - Просмотров: 26
City big band

4 марта в 19.00 на сцене Севастопольского академического театра танца (пр. Нахимова, 4) выступят сразу два севастопольских коллектива — городской джазовый оркестр City Big Band и Sax Jazz Band «Саксофоны Севастополя».

Вокалом в этот вечер порадует Александр Бреславский.

Билеты можно приобрести в кассе театра, тел. +7 (8692) 54-76-03.
Справки по телефону +7 (978) 768 34 02.

Концерты

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