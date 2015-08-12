14 января в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится праздничный концерт «Здравствуй, Старый новый год!»

В этот день на сцене Центра будут выступать народные ансамбли «Русь» и «Играй, гармонь» под руководством заслуженного работника культуры Украины и заслуженного гармониста России Петра Савченкова.

Народный ансамбль «Русь» — единственный коллектив в Крыму, который работает в традиционном жанре народной песни.

«Играй, гармонь!» – это яркий самобытный коллектив, в его состав входит группа гармонистов-любителей и вокальная группа.

В репертуаре коллективов народные песни различных областей России, Беларуси, Украины, фольклорные и обрядовые программы, казачьи песни, инструментальные вариации и наигрыши, частушки, популярные песни.

Легкость исполнения, богатый и разнообразный репертуар позволяет участникам ансамблей создавать интересные концертные программы для любого праздника.

Начало в 13:00

Справки по тел.: 54-32-24, 54-01-18.