«Золотая коллекция классики» в исполнении симфонического оркестра Крымской государственной филармонии

8 октября в 14:00 в Севастопольском центре культуры и искусства (ул. Ленина, 25) состоится концерт Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии в рамках 81 абонементного сезона — «Золотая коллекция классики».
В программе:
— А. Дворжак. Концерт для виолончели с оркестром.
— С. Рахманинов. «Симфонические танцы».
— Солист заслуженный артист Украины Владимир Шевель, Франция (виолончель).
Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный деятель искусств Украины Александр Долинский.
Стоимость билетов 500 рублей
Касса СЦКиИ: +7 (8692)54 32 24