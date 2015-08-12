Золотая коллекция классики в СЦКиИ
22 января в 16:00 Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится концерт «золотая коллекция классики» в исполнении Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии.
Вниманию слушателей будут пердставлены шедевры мирового оперного искусства.
Солисты: Олег Ромашин, Анна Глушко, Алексей Зинченко, Марина Гиман, Арзы Меджидова.
Художественный руководитель и главный дирижёр заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии С.Прокофьева Александр Долинский.