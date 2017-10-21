Камерный ансамбль «Аллегро» в ДОФ

29 октября в 14:00 в Доме офицеров флота (ул. Ленина, 9) состоится концерт классической музыки в исполнении камерного ансамбля » Аллегро» под руководством заслуженного артиста АРК Сергея Данченко.

Концерт классической музыки – истинное наслаждение для гурманов, умеющих ценить и понимать изысканную тонкость, доверительность этого жанра. Ведь, как никакая другая, классическая музыка проникает в самые глубины внутреннего мира человека.

Музыка многолика. Но, при всём бесконечном разнообразии, музыка объединяет, в своём звучании, всё человечество. Возможности музыки безграничны. Музыка – сложна. Но и проста одновременно. Прослушивание её – великое искусство. И искусству этому необходимо учиться.

В программе предстоящего концерта будут представлены шедевры различных музыкальных эпох : от величественной Баховской музыки эпохи барокко до современных звучаний Бенджамина Бриттена.