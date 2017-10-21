Камерный ансамбль «Аллегро» в ДОФ

21 октября 2017     123
allegro

29 октября в 14:00 в Доме офицеров флота (ул. Ленина, 9) состоится концерт классической музыки в исполнении камерного ансамбля » Аллегро» под руководством заслуженного артиста АРК Сергея Данченко.

Концерт классической музыки – истинное наслаждение для гурманов, умеющих ценить и понимать изысканную тонкость, доверительность этого жанра. Ведь, как никакая другая, классическая музыка проникает в самые глубины внутреннего мира человека.

Музыка многолика. Но, при всём бесконечном разнообразии, музыка объединяет, в своём звучании, всё человечество. Возможности музыки безграничны. Музыка – сложна. Но и проста одновременно. Прослушивание её – великое искусство. И искусству этому необходимо учиться.

В программе предстоящего концерта будут представлены шедевры различных музыкальных эпох : от величественной Баховской музыки эпохи барокко до современных звучаний Бенджамина Бриттена.

Метки: ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике Концерты


Концерт группы "Херес Янг" в Баре Тяжёлого Рока Концерт группы «Херес Янг» в БТР

14 октября в Баре Тяжёлого Рока (ул. Генерала Хрюкина , 1-А) состоится концерт ялтинской группа «Херес Янг», посвященный 25-летию создания коллектива. Не вино и не юность, а Херес Янг «Херес Янг» — музыкальный феномен, существующий настолько давно, что связь последней его редакции с первоначальными составом, стилистикой, местом дислокации и внешним видом участников тоньше, чем первая… читать »

«Золотая коллекция классики» в исполнении симфонического оркестра Крымской государственной филармонии «Золотая коллекция классики» в исполнении симфонического оркестра Крымской государственной филармонии

8 октября в 14:00 в Севастопольском центре культуры и искусства (ул. Ленина, 25) состоится концерт Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии в рамках 81 абонементного сезона — «Золотая коллекция классики». В программе: — А. Дворжак. Концерт для виолончели с оркестром. — С. Рахманинов. «Симфонические танцы». — Солист заслуженный артист Украины Владимир Шевель, Франция (виолончель). Художественный… читать »

"Путешествие по музыкальным островам" - детский абонементный концерт оркестра Крымской государственной филармонии «Путешествие по музыкальным островам» — детский абонементный концерт оркестра Крымской государственной филармонии

8 октября в 12:00 на сцене Севастопольского центра культуры и искуства (ул. Ленина, 25) состоится детский абонементный концерт «Путешествие по музыкальным островам» Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии в рамках 81 абонементного сезона. Для юных слушателей прозвучат: — Г.Ф. Гендель «Музыка на воде»; — Ф. Мендельсон «Гебриды» или «Фингалова пещера»; — А. Вивальди Концерт для… читать »

Рок-хиты в исполнении камерной группы «Résonance» в КИЦ ОТМЕНЕН! Рок-хиты в исполнении камерной группы «Résonance» на сцене КИЦ

21 октября в 19:00 на сцене Культурно-информационного центра (ул. П. Корчагина, 1) прозвучат рок-хиты в исполнении камерной группы симфонического оркестра «Résonance». Группа «Résonance», хоть формально и является камерной частью симфонического оркестра, а также часто причисляемая к ряду современных рок-групп, по сути, не является ни тем, ни другим. Репертуар группы — это не просто рок-музыка. Это… читать »

"La Portena Tango Trio" на сцене КИЦ «La Portena Tango Trio» на сцене КИЦ

22 октября на сцене Культурно-информационного центра (ул. П. Корчагина, 1) выступит коллектив «La Portena Tango Trio», г. Буэнос-Айрес, Аргентина. La Portena Tango Trio — это одна из самых популярных групп аргентинского танго, с успехом выступающая в Европе и Аргентине, покорившая более 20 стран в 4 континентах. В рамках европейского турне вниманию зрителей будет представлена премьера… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info