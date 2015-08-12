«Киноbook» — Любовь Орлова
в кинофильме «Весна»

14 февраля 2017 - Просмотров: 24
«Киноbook» — Любовь Орлова в кинофильме "Весна"

15 февраля клуб любителей кино «КиноBooK» приглашает на новую встречу в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого, посвященную 115-летию со дня рождения знаменитой советской актрисы театра и кино, Народной артистки СССР Любови Петровны Орловой.

Эта неординарная женщина с ее красотой, артистизмом и яркой лучезарной улыбкой была настоящим кумиром для миллионов людей во всех уголках огромной Страны Советов, а ее имя стало негласным символом советского кинематографа. На ее счету восемнадцать киноролей, самые яркие из которых — «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна» и др.

«КиноBooK» приглашает всех желающих окунуться в незабываемую атмосферу кинематографа прошлых лет и посмотреть советский кинофильм в жанре музыкальной комедии «Весна» (1947 г.). Режиссёр картины — Григорий Александров, съёмки велись в Чехословакии.

В 1947 году «Весна», в заставке к которой впервые появился логотип «Мосфильма» со скульптурой «Рабочий и колхозница», участвовала в основном конкурсе VII Венецианского кинофестиваля — картина была удостоена Международной премии за оригинальный сюжет и режиссуру, а Любовь Орлова получила специальный приз за лучшее исполнение женской роли.

Начало в 18:00.

Концерты ,

Прокомментировать
Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы для того,
чтобы оставлять комментарии.

Войти
Зарегистрироваться

Читайте также в рубрике Концерты


Классическая музыка в СЦКиИКлассическая музыка в СЦКиИ

12 февраля Севастопольский Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 25) и Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии приглашают севастопольцев на концерты классической музыки для детей и взрослых. В 14:00 юных слушателей ждет очередной концерт из цикла музыкально-литературных композиций «Сказки с оркестром». В программе – музыка И. Баха, В.Моцарта, П. Чайковского, К.Сен-Санса, Э. Грига, Я. Кларка. […]


Концерт Севастопольского симфонического оркестраКонцерт Севастопольского
симфонического оркестра

15 февраля в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) Севастопольский симфонический оркестр представит новый проект, призванный ближе познакомить слушателей с творчеством великих русских композиторов. Свой первый концерт в рамках цикла музыканты решили посвятить одному из выдающихся сочинителей XIX столетия, педагогу, дирижеру и музыкальному критику, участнику «Могучей кучки» Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову.


Рок-хиты в исполнении камерной группы «Résonance»Рок-хиты в исполнении
камерной группы «Résonance»

15 февраля на сцене Культурно-информационного центра (ул. Павла Корчагина, 1) выступит камерная группа симфонического оркестра «Résonance». Группа «Résonance», хоть формально и является камерной частью симфонического оркестра, а также часто причисляемая к ряду современных рок-групп, по сути, не является ни тем, ни другим. Репертуар группы — это не просто рок-музыка. Это произведения, которые уже давно вошли […]


Симфоническое КиноСимфоническое Кино

10 февраля в Культурно-информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) севастопольцев ждёт Симфоническое Кино Группа «Кино» — это не просто один из самых ярких коллективов в русском роке. Группа «Кино» — это целая эпоха, великая веха отечественной музыкальной истории. Песни «Кино» не устаревают и сейчас звучат так же остро и актуально, как и десятилетия назад. Популярность […]


Oscar Jazz BandOscar Jazz Band

8 февраля в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) жителей и гостей города ждёт яркое выступление в стиле джаз вместе с «Oscar Jazz Band». Oscar Jazz Band — незабываемое очарование звуков настоящего камерного мини-оркестра с дирижёром. Богатое звучание классики мировой эстрады и джаза в лучших традициях оркестров Поля Мориа. Джаз-бэнд выступает с балетом […]



Виртуальная детская библиотека

Размещение рекламы

  • RSS Подписка
    RSS Комментариев
    Реклама на сайте
    Вебкамеры

  • On-line радио


    Выкл


  • Фотопрогулки по Крыму и Севастополю

  • Фотолента



    День археолога в Херсонесе


    День Крещения Руси
    в Херсонесе


    Авиадартс


    ВелоПобеда - 2016


    День славянской письменности и культуры


    2 года в составе России


    «Севастопольская красавица - 2016»


    Форт «Максим Горький»


    ВелоНочь


    Турслёт - 2015


    И мы сделали это! ДиноФест


    Исторический клуб морских путешествий


    Парад победы - 70 лет


    Севастопольский парад 1 Мая


    Русская весна


    Наша Великая Победа


    Город выходного дня


    Ночь музеев


    Михайловская батарея


    Сражение при Альме

  • Архивы

    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011