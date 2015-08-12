«Киноbook» — Любовь Орлова в кинофильме "Весна"

15 февраля клуб любителей кино «КиноBooK» приглашает на новую встречу в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого, посвященную 115-летию со дня рождения знаменитой советской актрисы театра и кино, Народной артистки СССР Любови Петровны Орловой.

Эта неординарная женщина с ее красотой, артистизмом и яркой лучезарной улыбкой была настоящим кумиром для миллионов людей во всех уголках огромной Страны Советов, а ее имя стало негласным символом советского кинематографа. На ее счету восемнадцать киноролей, самые яркие из которых — «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна» и др.

«КиноBooK» приглашает всех желающих окунуться в незабываемую атмосферу кинематографа прошлых лет и посмотреть советский кинофильм в жанре музыкальной комедии «Весна» (1947 г.). Режиссёр картины — Григорий Александров, съёмки велись в Чехословакии.

В 1947 году «Весна», в заставке к которой впервые появился логотип «Мосфильма» со скульптурой «Рабочий и колхозница», участвовала в основном конкурсе VII Венецианского кинофестиваля — картина была удостоена Международной премии за оригинальный сюжет и режиссуру, а Любовь Орлова получила специальный приз за лучшее исполнение женской роли.

Начало в 18:00.