КИЦ открывает новый творческий сезон шоу программой «Шаг в мир искусства»

30 сентября Культурно-информационный центр (ул. П. Корчагина, 1) приглашает севастопольцев и гостей города на открытие нового творческого сезона.
В грандиозной шоу — программе «Шаг в мир искусства» артисты порадуют публику многочисленными премьерами. Впечатляющие декорации, потрясающая хореография, яркие костюмы, блестящие исполнители. Волшебное сочетание традиций и современности. Прекрасный симбиоз виртуозных танцев и чарующей музыки.
Начало — 17:00.
Стоимость билета —150 — 250 руб.
Коллективные заявки принимаются по тел.: 41-12-09