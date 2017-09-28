КИЦ открывает новый творческий сезон шоу программой «Шаг в мир искусства»

Фолк группа Spiritual Seasons в рок-пабе ВЕТЕР 2.0.



19 сентября в 20:00 в рок-пабе «ВЕТЕР 2.0» (ул. Правды, 2) выступит известная фолк-группа «Spiritual Seasons». Лаборатория звука Spiritual Seasons на этот раз представит новые скандинавско-кельтские эксперименты. Это не просто концерт, а настоящая антология скандинавской музыки, начиная далекой эрой викингов и до сегодняшних лайн-апов фестивалей в Осло. В этот вечер у всех посетителей будет возможность… читать »