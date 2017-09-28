«Классика без кодекса» — музыкальный проект Сергея Мазаева и Игоря Федорова в СЦКиИ

29 сентября в Севастопольском центре культуры и искусства (ул. Ленина, 25) состоится концерт культового рокера и лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева и одного из немногих в мире концертирующих солистов-кларнетистов Игоря Федорова.
Харизматичный рок-н-рольщик Сергей Мазаев в образе классического музыканта вместе с выдающимся кларнетистом Игорем Федоровым делают неповторимым проект «Классика без кодекса».
В одной программе классические произведения Феликса Мендельсона, Винченцо Беллини и Клода Дебюсси соединяются с джазовыми хитами Александра Цфасмана, Арти Шоу,и Эрла Гарнера.
Публику ждут так же песни из репертуара Френка Синатры, и, конечно же, музыкальные шедевры группы «Моральный кодекс».
И все это при участии Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии под руководством Александра Долинского.
Авторы проекта уверены, что это и есть классика «без кодекса».
Начало концерта в 19-00.
Стоимость билетов 1000 до 4500 рублей
Билеты можно приобрести в кассе СЦКиИ: +7 (8692)54 32 24