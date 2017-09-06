Классика в Античном театре Херсонеса

Концерты Элизбара в Севастополе



9 и 10 сентября у севастопольцев появится уникальная возможность окунуться в сказочные миры, рассказанные Элизбаром и его арфой. 9 сентября в 17:00 в центре «Радость» (Маяковского 8, Т.Ц. ГУМ, 4 этаж, офис 403) состоится детский концерт. 10 сентября в 19.00 Центр Восточной культуры и спорта «Победа» (ул. Кесаева, 11б) приглашает на концерт Элизбара в формате… читать »