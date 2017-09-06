Классика в Античном театре Херсонеса

9 сентября в 20:00 в Античном театре Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится новый концерт классической музыки.
Перед гостями Херсонесского музея выступят известная российская арфистка, лауреат многочисленных международных конкурсов — Надежда Сергеева и лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко (фортепиано).
Зрители услышат музыкальные шедевры известных композиторов — Глинки, Бланко, Гранжани, Боккерини, Ренье, Томаса, Турнье и Альбениса.
Билеты можно приобрести в кассе музея. Телефон для справок: +7 918 069 88 77